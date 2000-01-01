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Ганц: Нетаниягу не сможет позаботиться об Израиле | Фото:18.02 21:29   MIGnews.com

Ганц: Нетаниягу не сможет позаботиться об Израиле

Председатель "Кахоль Лаван" Бенни Ганц прокомментировал ранее обнародованную информацию о дате начала судебного процесса по делам о коррупции премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Соответствующее заявление он сделал во время выступления в Реховоте, передает The Times of Israel.

"Это печальный вечер для Государства Израиль и граждан Израиля. 17 марта. Выборы заканчиваются, и начинается судебный процесс", – сказал Ганц.

По его словам, премьер-министр из-за судебного процесса не сможет полностью сосредоточиться на проблемах государства.

"Нетаниягу будет иметь дело только с самим собой. Он не сможет заботиться о гражданах Израиля. Он должен быть сосредоточенным", – добавил Ганц.


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