18.02 21:29 MIGnews.com

Ганц: Нетаниягу не сможет позаботиться об Израиле

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Председатель "Кахоль Лаван" Бенни Ганц прокомментировал ранее обнародованную информацию о дате начала судебного процесса по делам о коррупции премьер-министра Биньямина Нетаниягу.Соответствующее заявление он сделал во время выступления в Реховоте, передает The Times of Israel."Это печальный вечер для Государства Израиль и граждан Израиля. 17 марта. Выборы заканчиваются, и начинается судебный процесс", – сказал Ганц.По его словам, премьер-министр из-за судебного процесса не сможет полностью сосредоточиться на проблемах государства."Нетаниягу будет иметь дело только с самим собой. Он не сможет заботиться о гражданах Израиля. Он должен быть сосредоточенным", – добавил Ганц.