18.02 22:35 MIGnews.com

Ганц: "Кахоль Лаван" получит 40 мандатов

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Председатель "Кахоль Лаван" Бенни Ганц заявил, что после выборов в Кнессет его партия получит 40 из 120 мандатов.Об этом сообщает The Times оf Israel."Мы собираемся получить 40 мест на выборах", – сказал лидер "Кахоль Лаван" в совмеСогласно двум последним опросам, партия Ганца опережает "Ликуд". Тем не менее отрыв постоянно сокращается.По данным 13 канала, "Кахоль Лаван" может получить 36 мандатов. В свою очередь, партия Нетаниягу – 33.