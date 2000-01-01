18.02 22:35 MIGnews.com
Ганц: "Кахоль Лаван" получит 40 мандатов
Председатель "Кахоль Лаван" Бенни Ганц заявил, что после выборов в Кнессет его партия получит 40 из 120 мандатов.
Об этом сообщает The Times оf Israel.
"Мы собираемся получить 40 мест на выборах", – сказал лидер "Кахоль Лаван" в совме
Согласно двум последним опросам, партия Ганца опережает "Ликуд". Тем не менее отрыв постоянно сокращается.
По данным 13 канала, "Кахоль Лаван" может получить 36 мандатов. В свою очередь, партия Нетаниягу – 33.
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