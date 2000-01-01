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Ганц пообещал наладить связи с демократами | Фото:18.02 20:36   MIGnews.com

Ганц пообещал наладить связи с демократами

Председатель "Кахоль Лаван" Бенни Ганц пообещал наладить дружественные связи с Демократической партией Соединенных Штатов Америки, если станет премьер-министром Израиля.

Такое заявление он сделал в понедельник, 17 февраля, передает The Times of Israel.

По словам Ганца, премьер-министр Биньямин Нетаниягу поддерживает связи исключительно с Республиканской партией президента США Дональда Трампа.

"Нам все равно, является ли американский президент республиканцем или демократом. Если он будет хорошим президентом для Соединенных Штатов, тогда он будет хорошим президентом и для государства Израиль", – сказал Ганц.


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