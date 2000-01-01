18.02 14:38 MIGnews.com

"Используем арабские голоса для свержения Нетаниягу"

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Во вторник, 18 февраля, в интервью 103FM активист Эльдад Янив отверг критику по поводу явной готовности левых полагаться на поддержку Объединенного арабского списка для формирования коалиции.Он заявил, что лидер "Кахоль Лаван" Бенни Ганц "не может обеспечить альтернативное правительство без поддержки (арабов)".Янив известный левый, адвокат и организатор “социальных протестов”."Нетаниягу использовал арабские голоса, когда он выбрал государственного контролера, он использовал их для роспуска Кнессета, и для того, чтобы убрать Нетаниягу из (офиса), мы должны использовать их (против него). Никакой Балад не будет против удаления Нетаниягу из офиса."