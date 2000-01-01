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Смотрич знает о сотрудничестве Моше Гафни и Ахмеда Тиби | Фото:18.02 12:37   MIGnews.com

Смотрич знает о сотрудничестве Моше Гафни и Ахмеда Тиби

Источники в партии "Ямина" угрожают раскрыть информацию, которая, по их утверждению, нанесет ущерб попыткам партии "Яадут а-Тора" переманить избирателей.

После того, как "Яадут а-Тора" обвинила министра транспорта Бецалеля Смотрича (Ямина) в том, что он разрешил феминистам из Women of the Wall установить тефилиновую будку на центральной железнодорожной станции Savidor в Тель-Авиве, Смотрич подошел к Моше Гафни (UTJ) и сказал ему: "Вы нападаете на нас без перерыва. Хотите конфронтации? Мы тоже на это способны. У нас много грязи на вас."

"Эта сумасшедшая партия управляется людьми, которые ненавидят меня и Беннетта и хотят причинить нам вред", - добавил министр Смотрич. "Если UTJ продолжит конфликтовать с религиозными сионистскими партиями, Ямина расскажет о степени сотрудничества между Моше Гафни и Ахмедом Тиби вместе с другими арабскими депутатами в Финансовом комитете."


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