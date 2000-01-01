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Амир Перец останется `у руля` | Фото:17.12 21:31   MIGnews.com

Амир Перец останется "у руля"

Представители левоцентристских партий решили сохранить за Амиром Перецем лидерство во фракции на мартовских выборах.

Об этом сообщает Times оf Israel.

В частности, в "Авода" решили отменить праймериз накануне выборов и выступают за сохранение союза с "Гешер".

"Мы рады, что в то время, как другие партии заняты внутриполитической борьбой, объединение "Авода" и "Гешер" является общественным и политическим активом на предстоящих выборах", – сказал генеральный секретарь лейбористов Эран Хермони.

В воскресенье Перец заявил, что дальнейших слияний среди партий больше не будет: "Мы единственная партия, которая заботится о людях. Мы стремимся к чистой кампании, без каких-либо дисквалификаций или бойкотов других групп. Никаких других альянсов с другими партиями в настоящее время не рассматривается", – сказал Перец.

Со своей стороны, глава партии "Гешер" Орли Леви-Абукасис пообещала вновь внести социально значимые вопросы в повестку дня будущего правительства.


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