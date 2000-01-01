17.11 08:10 MIGnews.com

Ликуд созывает чрезвычайную конференцию с "правым блоком"

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На фоне драматических сообщений о формировании Бени Ганцем “правительства меньшинства” при поддержке арабского блока Ликуд объявил о проведении “чрезвычайной конференции” со своими партнерами из “правого блока”.Конференция начнется сегодня, 17 ноября, в 11:45.После этого, вечером, пройдет “чрезвычайная встреча” самой партии Ликуд.описанная серия политических шагов предпринята после того, как Биньямин нетаниягу атаковал Бени Ганца в фейсбук. Он заявил: “Бени ганц лгал своим избирателям. Он более не скрывает того факта, что намерен сформировать правительство с Ахмедом Тиби и другими поклонниками террора. Правительство меньшинства, которое будет зависеть от арабской поддержки - экзистенциальная угроза государству Израиль. Подобное правительство будет означать отказ от государственной безопасности и станет пощечиной солдатам ЦАХАЛа, которых Объединенный Список будет преследовать как “военных преступников. Такое правительство не имеет права на существование - даже на один день”.