17.11 07:15 MIGnews.com

Либерман согласился на правительство меньшинства

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По сообщению газеты Исраэль Ха Йом лидер партии Наш Дом Израиль Авигдор Либерман “в принципе согласился” с формированием правительства меньшинства Бени Ганца, которое будет поддержано Объединенным Арабским Списком.Согласие Либермана было получено минувшей ночью.Целью соглашения между Либерманом и Ганцем является еще более усилить давление на Биньямина Нетаниягу и вынудить его отказаться от идеи “правого блока” из 55 депутатов, от имени которого тот ведет коалиционные переговоры.В случае, если Нетаниягу не расформирует правый блок, Ганц грозит сформировать “правительство меньшинства”.Либерман пока не дал однозначного согласия на то, что он присоединиться к такому правительству, в случае, если Нетаниягу отвергнет ультиматум, подчеркивает Исраэль Ха Йом.В случае, если Либерман не войдет в правительство, его поддержат 47 депутатов фракций Кахоль Лаван, Авода-Гешер и Демократический Лагерь.“Правые” в Кахоль Лаван - Мошея Яалон, Цви Хаузер и Йоаз Хендель настаивают на том, чтобы Наш Дом - Израиль присутствовал на голосовании в Кнессете по формированию “правительства меньшинства”.Напротив, указанные депутаты требуют, чтобы Либерман присоединился к подобной коалиции, с целью “повысить легитимацию такого правительства в глазах израильской публики”. В этом случае партия Мерец, с которой Либерман не готов находится в одной коалиции, будет поддерживать правительство “снаружи” - также, как Объединенный Арабский Список.В дополнение к перечисленным сложностям неясно, поддержит ли Объединенный Арабский Список назначение Либермана на пост министра. От этого пункта зависит жизнеспособность всего замысла. Четыре арабских депутата от фракции Балад ранее заявляли, что не позволят Либерману стать министром.