17.11 21:30 MIGnews.com

Нетаниягу: арабы в правительстве – угроза для Израиля

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что правительство, поддерживаемое "Объединенным Арабским Списком" представляет собой "экзистенциальную угрозу для Израиля".С таким заявлением он выступил во время организованного "Ликудом" в его поддержку "экстренного митинга"."Это судьбоносный момент для Израиля. Арабские партии из "Объединенного списка" поддерживают террористические организации. Они называют израильских солдат убийцами", – сказал он.По словам Нетаниягу, в "Кахоль Лаван" на фоне обострения с террористами Газы активизировали переговоры с арабскими партиями для создания коалиционного правительства. Во время столкновения между Израилем и "Исламским джихадом" Бенни Ганц провел переговоры "с тем же самым мнистром, которого поддерживают террористические организации, желающие уничтожить страну".Он также добавил, что правительство, поддержанное "Объединенным списком", будет намного хуже третьих выборов."Такое правительство создало бы экзистенциальную угрозу для Израиля. Подобно тому, как они (террористы) празднуют каждую атаку, это будет национальная историческая террористическая атака на Государство Израиль", – резюмировал Нетаниягу.