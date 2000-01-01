17.11 19:21 MIGnews.com

Нетаниягу и Либерман выступили с совместным заявлением

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Завершилась встреча лидера Ликуда Биньямина Нетаниягу и лидера Наш Дом - Израиль Авигдора Либермана.По окончании встречи два политических деятеля выпустили совместное заявление. В нем говорится, что между ними состоялся “хороший и интересный разговор”.Встреча проходила в Кирие, Тель-Авив. Ее темой было создание правительства национального единства.Либерман и Нетаниягу договорились об еще одной встрече “для завершения разговора”.Также сообщается о “значительном прогрессе” в переговорах между Кахоль Лаван и НДИ. Встреча переговорных команд двух партий состоялась во второй половине дня 17 ноября. Команды встретятся еще снова - сегодня ночью и завтра днем.По сведениям политического комментатора газеты Едиот Ахронот Йоваля Карни, в любом случае не стоит ожидать подписания коалиционного соглашения между двумя партиями. Кахоль Лаван и Наш Дом-Израиль ограничатся подписанием “соглашения о сотрудничестве”, смысл которого - обещание Либермана поддерживать правительство во главе с Бени Ганцем.