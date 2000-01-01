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Политический тупик: Ривлин выступил с призывом | Фото:17.11 17:00   MIGnews.com

Политический тупик: Ривлин выступил с призывом

Президент Израиля Реувен Ривлин обратился к партиям "Кахоль Лаван" и "Ликуд" с призывом взять ситуацию под контроль и сформировать правительство.

С таким заявлением он выступил 17 ноября в городе Нетивот в преддверии выхода всех сроков, установленных для Бенни Ганца, передает The Times of Israel.

"Я призываю как "Ликуд", так и "Кахоль Лаван" взять себя в руки и понять, что нация не хочет дальнейших выборов. У вас есть проблемы? Есть личные проблемы? Их можно решить", – обратился Ривлин.

По словам президента, обе стороны должны сначала прийти к соглашению о принципах коалиции, а затем сформировать правительство.

Позже "Кахоль Лаван" и НДИ провели переговоры по поводу формирования правительства. В совместном заявлении было сказано, что они достигли "настоящего прогресса" в вопросе коалиции.

Напомним, что первым мандат на формирование правительства единства получил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу. Ривлин основывался в своем решение на силу правого блока из 55 депутатов. Ганц возглавляет блок из 54 депутатов.

После неудачи с переговорами и истечения срока, Ганцу было предоставлено 28 дней на ту же задачу. Ранее стало известно, что Ганц может пойти на компромисс с Нетаниягу. Тем не менее, эксперты прогнозируют Израилю проведение третьих выборов.


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