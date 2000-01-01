Выборы в Израиле: еще одна партия пожаловалась на Ликуд
В день выборов, 17 сентября, партия "Исраэль Бейтену" пожаловалась на "Ликуд" в Центральную избирательную комиссию.
По данным "Аруц Шева", поводом для соответствующих действий послужил тот факт, что члены "Ликуда" вели фото- и видеосъемку на участках в Ор-Акиве.
Также в ЦИК поступили жалобы, что бюллетени, в которых фигурирует партия "Ноам", отказавшаяся от участия в выборах, все еще есть на участках.
Отметим, выборы с самого утра не обошлись без происшествий. Крайне левая партия "Демократический лагерь" утверждала, что в Петах-Тикве ее активист был избит сторонниками "Ликуда" якобы за попытку помешать им сорвать плакат.