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Выборы в Израиле: еще одна партия пожаловалась на Ликуд | Фото:17.09 10:02   MIGnews.com

Выборы в Израиле: еще одна партия пожаловалась на Ликуд

В день выборов, 17 сентября, партия "Исраэль Бейтену" пожаловалась на "Ликуд" в Центральную избирательную комиссию.

По данным "Аруц Шева", поводом для соответствующих действий послужил тот факт, что члены "Ликуда" вели фото- и видеосъемку на участках в Ор-Акиве.

Также в ЦИК поступили жалобы, что бюллетени, в которых фигурирует партия "Ноам", отказавшаяся от участия в выборах, все еще есть на участках.

Отметим, выборы с самого утра не обошлись без происшествий. Крайне левая партия "Демократический лагерь" утверждала, что в Петах-Тикве ее активист был избит сторонниками "Ликуда" якобы за попытку помешать им сорвать плакат.


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