17.09 12:03 MIGnews.com

Треть израильтян так и не определилась, за кого голосовать

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Накануне дня выборов в Кнессет почти треть граждан Израиля, имеющих право голоса, так и не определились, за какую партию они собираются проголосовать.Об этом сообщает Israel Hayom со ссылкой на результаты финального опроса.Стоит отметить, что подобная ситуация в мире встречается очень редко. Зачастую процент избирателей, так и не определившихся со своим кандидатом за день до выборов, не превышает показателя в 10%. Так, например, на прошлых выборах, состоявшихся в апреле, соответствующий показатель составил лишь 8% от общего числа избирателей.Такой показатель свидетельствует, что на сей раз политикам удалось запутать граждан страны больше обычного. Более того, учитывая сложившуюся ситуацию, кандидатам придется серьезно побороться за голоса неопределившихся избирателей, поскольку именно они решат судьбу кресла Премьер-министра. Как правило, такие люди не слишком влияют на конечный результат выборов, однако на сей раз их слишком много, чтобы можно было их игнорировать.Чаще всего одна половина нерешительных израильтян принимает окончательное решение прямо в кабинке для голосования, а вторая половина обычно и вовсе не может сделать свой выбор. Согласно американским исследованиям, основанным на психологических портретах таких граждан, данная ситуация вызвана тем, что нерешительным людям очень сложно определить худшего из кандидатов.Такие люди чаще всего недолюбливают политиков в целом, что усложняет борьбу за их голоса – кандидатам сложно переубедить их, что конкуренты – еще хуже, поскольку они в это и так верят. Если такие избиратели ненавидят какого-то политика, то они по умолчанию будут голосовать за его конкурента, который стоит за кампанией по дискредитации оппонента.Чаще всего, по данным исследований, на выборах в США не могут определиться белые женщины, не получившие высшего образования, тогда как большинство афроамериканцев, латиноамериканцев и выпускников колледжей уверенно голосуют за демократов. Можно предположить, что ситуация в Израиле похожа, и, следовательно, на периферии колеблются меньше, чем в Тель-Авиве.