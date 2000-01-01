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Выборы в Израиле: сколько человек может голосовать | Фото:17.09 08:10   MIGnews.com

6 394 030 избирателей на выборах в Израиле

В Израиле более шести миллионов граждан имеют право проголоса на выборах в Кнессет, которые стартовали 17 сентября.

Об этом сообщает авторитетное израильское издание "Аруц Шева".

Уточняется, что всего в стране открылось 10 543 избирательных участков. Часы работы большинства из них – с 07:00 до 22:00. Вечером начнется подсчет голосов, после чего появятся первые результаты экзит-полла.

В населенных пунктах, где проживает до 350 человек, голосовать можно только с 08:00 и по 20:00. Такой же график будет в больницах, тюрьмах и центрах содержания под стражей.

Всего в Израиле насчитывается 6 394 030 человек, имеющих право голоса по истечении 18-ти лет. Согласно закону, день выборов является выходным, однако услуги общественного транспорта все равно будут предоставляться, к тому же – бесплатно. Также в этот день в штатном режиме будут работать рестораны, театры, кинотеатры, спасательные службы и другие заведения.


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