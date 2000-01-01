Выборы в Израиле: партия выходцев из Эфиопии покинула гонку
Относительно новая партия Kol Yisrael Achim – Leshivion Hevrati – "Весь Израиль – Братья – Социальное Равенство", представляющая выходцев из Эфиопии, за полдня до выборов в Кнессет сняла свою кандидатуру.
Об этом сообщает "Маарив", уточняя, что окончательное и официальное количество партий, которые участвуют в гонке за 120 депутатских мандатов в 22-ом Кнессете составляет 29.
Буквально за два дня до выборов от участия также отказалась крайне правая израильская партия Ноам, которая, согласно опросам, не преодолевала электоральный минимум, определенный на уровне 3,25%.
17 сентября в Израиле стартовали уже вторые за год выборы в Кнессет. Большинство избирательных участков будут работать с 7:00 до 22:00. Первые выборы состоялись в апреле, когда партия "Ликуд" и "Кахоль-Лаван" получили по 35 каждая, из-за чего премьер-министр не смог сформировать правящую коалицию.