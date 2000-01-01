Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Выборы в Израиле: партия выходцев из Эфиопии покинула гонку | Фото:17.09 06:55   MIGnews.com

Выборы в Израиле: партия выходцев из Эфиопии покинула гонку

Относительно новая партия Kol Yisrael Achim – Leshivion Hevrati – "Весь Израиль – Братья – Социальное Равенство", представляющая выходцев из Эфиопии, за полдня до выборов в Кнессет сняла свою кандидатуру.

Об этом сообщает "Маарив", уточняя, что окончательное и официальное количество партий, которые участвуют в гонке за 120 депутатских мандатов в 22-ом Кнессете составляет 29.

Буквально за два дня до выборов от участия также отказалась крайне правая израильская партия Ноам, которая, согласно опросам, не преодолевала электоральный минимум, определенный на уровне 3,25%.

17 сентября в Израиле стартовали уже вторые за год выборы в Кнессет. Большинство избирательных участков будут работать с 7:00 до 22:00. Первые выборы состоялись в апреле, когда партия "Ликуд" и "Кахоль-Лаван" получили по 35 каждая, из-за чего премьер-министр не смог сформировать правящую коалицию.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:10
6 394 030 избирателей на выборах в Израиле
07:56
"Лжецы пойдут под суд": новый скандал вокруг Заворотнюк
07:44
Умер лидер популярной в 90-х группы The Cars
07:25
Трамп о выборах в Израиле: будет напряженно
07:06
Ученые нашли неожиданную опасность в белом мясе
06:30
Путин призвал Саудовскую Аравию принять "мудрое решение"
04:24
СМИ: Анджелина Джоли ждет пополнения в семье в седьмой раз
03:21
Из музея Великобритании украли ... золотой унитаз
02:45
Неизвестная болезнь "косит" собак в Норвегии
23:33
Исламские лидеры осудили предвыборные планы Нетаниягу
23:10
Названы продукты, улучшающие потенцию
22:42
Выборы в Израиле: Нетаниягу призвал не быть равнодушными
22:10
Либерал-демократы пообещали отменить Brexit: названо условие
21:56
Путин о Сирии: американское присутствие - незаконно
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus