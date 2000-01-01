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Либерман: необходимо правительство национального единства 17.09 23:56   MIGnews.com

Либерман: необходимо правительство национального единства

Выступая после оглашения экзитполов, глава НДИ, Авигдор Либерман заявил, что все требования которые он предъявил до выборов - он повторяет и после.

Он требует создания правительства национального единства, куда войдут Ликуд, Кахоль Лаван и НДИ.

«На сегодняшний день я считаю что экономическое состояние и состояние безопасности в стране находятся в катастрофическом состоянии, и это требует создания правительства национального единства», заявил Либерман.

«Мне говорят, что если две крупные партии объединяться то мы можем остаться за бортом, и я это тоже понимаю и принимаю если будет правительство национального единства».

«Я советую Президенту позвать Нетаниягу и Ганца уже в пятницу, и начать неформальное общение»,- заявил Либерман.  


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