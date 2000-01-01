17.09 23:56 MIGnews.com

Либерман: необходимо правительство национального единства

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Выступая после оглашения экзитполов, глава НДИ, Авигдор Либерман заявил, что все требования которые он предъявил до выборов - он повторяет и после.Он требует создания правительства национального единства, куда войдут Ликуд, Кахоль Лаван и НДИ.«На сегодняшний день я считаю что экономическое состояние и состояние безопасности в стране находятся в катастрофическом состоянии, и это требует создания правительства национального единства», заявил Либерман.«Мне говорят, что если две крупные партии объединяться то мы можем остаться за бортом, и я это тоже понимаю и принимаю если будет правительство национального единства».«Я советую Президенту позвать Нетаниягу и Ганца уже в пятницу, и начать неформальное общение»,- заявил Либерман.