Кац: Нетаниягу остается единственным кандидатом "Ликуд"
Министр иностранных дел Исраэль Кац:
"Мы намерены дождаться окончательных результатов, но я хочу пояснить уже на этом этапе то, что я уже говорил и ранее:
Биньямин Нетаниягу был и остается единственным кандидатом от партии "Ликуд" на пост главы правительства.
Когда будут опубликованы окончательные результаты, мы будет действовать вместе с нашими партнерами с целью создать стабильное правительство, чтобы позволить государству Израиль достойно решать насущные задачи, которые перед ним сегодня стоят".