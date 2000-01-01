17.09 23:12 MIGnews.com

Кац: Нетаниягу остается единственным кандидатом "Ликуд"

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Министр иностранных дел Исраэль Кац:"Мы намерены дождаться окончательных результатов, но я хочу пояснить уже на этом этапе то, что я уже говорил и ранее:Биньямин Нетаниягу был и остается единственным кандидатом от партии "Ликуд" на пост главы правительства.Когда будут опубликованы окончательные результаты, мы будет действовать вместе с нашими партнерами с целью создать стабильное правительство, чтобы позволить государству Израиль достойно решать насущные задачи, которые перед ним сегодня стоят".