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Кац: Нетаниягу остается единственным кандидатом `Ликуд` 17.09 23:12   MIGnews.com

Кац: Нетаниягу остается единственным кандидатом "Ликуд"

Министр иностранных дел Исраэль Кац:

"Мы намерены дождаться окончательных результатов, но я хочу пояснить уже на этом этапе то, что я уже говорил и ранее:

Биньямин Нетаниягу был и остается единственным кандидатом от партии "Ликуд" на пост главы правительства.

Когда будут опубликованы окончательные результаты, мы будет действовать вместе с нашими партнерами с целью создать стабильное правительство, чтобы позволить государству Израиль достойно решать насущные задачи, которые перед ним сегодня стоят".


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