ЦИК будет подсчитывать специально испорченные бюллетени
Центральная избирательная комиссия заявила, что подсчитывает испорченные бюллетени, несмотря на то, что обычно это не делается. Чиновники комитета заявили, что они получили множество сообщений о вандалах, которые портили бюллетени партий-конкурентов. Из-за этого многие неосведомленные сторонники этих партий голосовали, используя испорченные бюллетени.
В ответ глава избирательной комиссии, судья Верховного суда Ханан Мельцер, приказал чиновникам считать действительными "слипы с небольшими отверстиями или те, на которых кто-то нарисовал ручкой таким образом, что видно намеренное желание испортить бюллетень", - говорится в заявлении комитета.
Мельцер также приказал чиновникам принимать бюллетени, которые содержат опечатки названий партий и тому подобное.