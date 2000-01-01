17.09 21:42 MIGnews.com

ЦИК будет подсчитывать специально испорченные бюллетени

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Центральная избирательная комиссия заявила, что подсчитывает испорченные бюллетени, несмотря на то, что обычно это не делается. Чиновники комитета заявили, что они получили множество сообщений о вандалах, которые портили бюллетени партий-конкурентов. Из-за этого многие неосведомленные сторонники этих партий голосовали, используя испорченные бюллетени.В ответ глава избирательной комиссии, судья Верховного суда Ханан Мельцер, приказал чиновникам считать действительными "слипы с небольшими отверстиями или те, на которых кто-то нарисовал ручкой таким образом, что видно намеренное желание испортить бюллетень", - говорится в заявлении комитета.Мельцер также приказал чиновникам принимать бюллетени, которые содержат опечатки названий партий и тому подобное.