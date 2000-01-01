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ЦИК будет подсчитывать специально испорченные бюллетени | Фото:17.09 21:42   MIGnews.com

ЦИК будет подсчитывать специально испорченные бюллетени

Центральная избирательная комиссия заявила, что подсчитывает испорченные бюллетени, несмотря на то, что обычно это не делается. Чиновники комитета заявили, что они получили множество сообщений о вандалах, которые портили бюллетени партий-конкурентов. Из-за этого многие неосведомленные сторонники этих партий голосовали, используя испорченные бюллетени.

В ответ глава избирательной комиссии, судья Верховного суда Ханан Мельцер, приказал чиновникам считать действительными "слипы с небольшими отверстиями или те, на которых кто-то нарисовал ручкой таким образом, что видно намеренное желание испортить бюллетень", - говорится в заявлении комитета.

Мельцер также приказал чиновникам принимать бюллетени, которые содержат опечатки названий партий и тому подобное.


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