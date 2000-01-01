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17.09 21:11   MIGnews.com

"Gevalt!": попытки политиков активизировать избирателей

Вечером, 17 сентября, политики усилили свои призывы к избирателям, опасаясь победы конкурентов. Тактика, известная как "gevalt" - заупск информации о страшно низкой явке сторонников - стала очень популярна на этих выборах.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу неоднократно предупреждал о предполагаемой апатии среди сторонников "Ликуда" и высокой явке избирателей из конкурирующего лагеря. "Это не уловка", - заявил Нетаниягу, добавив, что Палестинская администрация выпустила официальное послание, призывающее арабов "свергнуть" его.

Лидер партии "Кахоль Лаван" Бенни Ганц, главный соперник Нетаниягу на выборах, стремился активизировать своих сторонников утверждением, что премьер-министр уверен в своей победе. "Нетаниягу говорит, что у него уже есть большинство. Мы не можем допустить, чтобы эта катастрофа произошла опять", - написал Ганц в Твиттере. Премьер-министр на самом деле сказал, что "Ликуд" сокращает разрыв с "Кахоль Лаван", а не обгоняет её.

Министр образования Рафи Перец сделал аналогичное с "Ликудом" заявление. "Друзья, ситуация не очень хорошая", - сказал он, призвав принять активное участие в голосовании.

Арье Дери, лидер ультраортодоксальной партии ШАС, заявил в видеообращении, что существует риск светского правительства, которое покончит с Израилем как с "традиционным еврейским государством". "

Мы находимся в войне за еврейское государство", - сказал он.

Депутат Ицик Шмули из "Аводы" предупредил, что существует риск того, что партия не сможет войти в парламент. "Существует реальная опасность для партии. Не только мы можем быть стерты с карты, но с нами будут стерты четыре места, и Ганц не станет следующим премьер-министром", - сказал он в видеообращении.

Большинство избирательных участков закрываются в 10 часов вечера.


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