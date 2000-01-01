17.09 21:11 MIGnews.com

"Gevalt!": попытки политиков активизировать избирателей

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Вечером, 17 сентября, политики усилили свои призывы к избирателям, опасаясь победы конкурентов. Тактика, известная как "gevalt" - заупск информации о страшно низкой явке сторонников - стала очень популярна на этих выборах.Премьер-министр Биньямин Нетаниягу неоднократно предупреждал о предполагаемой апатии среди сторонников "Ликуда" и высокой явке избирателей из конкурирующего лагеря. "Это не уловка", - заявил Нетаниягу, добавив, что Палестинская администрация выпустила официальное послание, призывающее арабов "свергнуть" его.Лидер партии "Кахоль Лаван" Бенни Ганц, главный соперник Нетаниягу на выборах, стремился активизировать своих сторонников утверждением, что премьер-министр уверен в своей победе. "Нетаниягу говорит, что у него уже есть большинство. Мы не можем допустить, чтобы эта катастрофа произошла опять", - написал Ганц в Твиттере. Премьер-министр на самом деле сказал, что "Ликуд" сокращает разрыв с "Кахоль Лаван", а не обгоняет её.Министр образования Рафи Перец сделал аналогичное с "Ликудом" заявление. "Друзья, ситуация не очень хорошая", - сказал он, призвав принять активное участие в голосовании.Арье Дери, лидер ультраортодоксальной партии ШАС, заявил в видеообращении, что существует риск светского правительства, которое покончит с Израилем как с "традиционным еврейским государством". "Мы находимся в войне за еврейское государство", - сказал он.Депутат Ицик Шмули из "Аводы" предупредил, что существует риск того, что партия не сможет войти в парламент. "Существует реальная опасность для партии. Не только мы можем быть стерты с карты, но с нами будут стерты четыре места, и Ганц не станет следующим премьер-министром", - сказал он в видеообращении.Большинство избирательных участков закрываются в 10 часов вечера.