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`Разница между Биби и Ганцем как между Pepsi и Coca-Cola` | Фото:17.09 20:37   MIGnews.com

"Разница между Биби и Ганцем как между Pepsi и Coca-Cola"

Во вторник премьер-министр Палестинской автономии Мухаммед Штайе заявил, что не видит существенной разницы между двумя кандидатами на пост премьер-министра Израиля - Биньямина Нетаниягу и Бенни Ганца.

"Сегодня в Израиле проходят выборы. И, честно говоря, разница между Бенни и Биби - Бенни Ганц и Биби Нетаниягу - разница между Бенни и Биби не сильно отличается от разницы между Pepsi Cola и Coca-Cola", - сказал он, выступая на ломаном английском языке.



На протяжении всего дня выборов премьер-министр Биньямин Нетаниягу из "Ликуда" утверждал, что ПА предпочла Ганца и его центристский альянс "Кахоль Лаван".

"Мы не рассчитываем на результаты израильских выборов, которые состоятся сегодня, потому что конкурируют два кандидата, у которых нет повестки дня для завершения оккупации", - заявил Штайе на конференции.



Нетаньяху во вторник во время предвыборной речи на центральном автовокзале Иерусалима заявил, что ПА выступила с "официальным заявлением", призывающим людей "выйти и проголосовать, что свергнуть Нетаниягу". Арабский израильский писатель Мохаммед Али Таха написал в статье, напечатанной в официальной газете ПА "Аль-Хаят аль-Джадида": "Пойдите на выборы и внесите свой вклад в свержение [Нетаниягу]".


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