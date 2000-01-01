17.09 20:37 MIGnews.com

"Разница между Биби и Ганцем как между Pepsi и Coca-Cola"

ראש ממשלת הרשות הפלסטינית, מוחמד אשתיה, מתייחס לבחירות בישראל: "ההבדל בין בני לביבי הוא כמו ההבדל בין פפסי לקולה" pic.twitter.com/gxOKLOep90 — Alon Amitzi (@AlonAmitzi) 17 сентября 2019 г.

PM Shtayyeh, during his participation at the International Conference on Empowerment in #Palestine: We do not count on the outcomes of Israeli elections taking place today because the competition is between two candidates who do not have any agenda to end the occupation. pic.twitter.com/NjXPCpmbCT — PM of Palestine (@PalestinePMO) 17 сентября 2019 г.

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Во вторник премьер-министр Палестинской автономии Мухаммед Штайе заявил, что не видит существенной разницы между двумя кандидатами на пост премьер-министра Израиля - Биньямина Нетаниягу и Бенни Ганца."Сегодня в Израиле проходят выборы. И, честно говоря, разница между Бенни и Биби - Бенни Ганц и Биби Нетаниягу - разница между Бенни и Биби не сильно отличается от разницы между Pepsi Cola и Coca-Cola", - сказал он, выступая на ломаном английском языке.На протяжении всего дня выборов премьер-министр Биньямин Нетаниягу из "Ликуда" утверждал, что ПА предпочла Ганца и его центристский альянс "Кахоль Лаван"."Мы не рассчитываем на результаты израильских выборов, которые состоятся сегодня, потому что конкурируют два кандидата, у которых нет повестки дня для завершения оккупации", - заявил Штайе на конференции.Нетаньяху во вторник во время предвыборной речи на центральном автовокзале Иерусалима заявил, что ПА выступила с "официальным заявлением", призывающим людей "выйти и проголосовать, что свергнуть Нетаниягу". Арабский израильский писатель Мохаммед Али Таха написал в статье, напечатанной в официальной газете ПА "Аль-Хаят аль-Джадида": "Пойдите на выборы и внесите свой вклад в свержение [Нетаниягу]".