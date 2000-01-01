17.09 19:21 MIGnews.com

"Ликуд" установил десятки камер видеонаблюдения

פרסום ראשון: הליכוד הציב אתמול בלילה עשרות מצלמות בפתחי קלפיות במגזר הערבי. המצלמות מזהות פנים של מי שמגיעים להצביע גם מרחוק, והן חלק מפעילות הליכוד מול המגזר (בתיעוד: התקנה של מצלמה בכפר ליד נצרת) pic.twitter.com/L2iLpdewhp — Akiva Novick (@akivanovick) 17 сентября 2019 г.

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Партия премьер-министра Биньямина Нетаниягу "Ликуд" установила десятки камер возле арабских избирательных участков перед выборами, а затем сообщила об этом СМИ. Кадры, опубликованные 13-м каналом, показывают, как члены партии в ночь на понедельник устанавливают "десятки камер распознавания лиц за пределами арабских избирательных участков".Позже канал 13 пояснил, что камеры, которые он описал как способные распознавать лица, не были оборудованы для наблюдения за избирателями в реальном времени; вместо этого он сказал, что чиновники "Ликуда" изучат отснятый материал после выборов, чтобы найти доказательства мошенничества.Многие предполагают, что "Ликуд" "слил" отснятый материал на 13-й канал в рамках стратегии кампании по запугиванию арабских избирателей. Представитель "Ликуда" отказался комментировать отчет The Times of Israel.