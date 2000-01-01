"Ликуд" установил десятки камер видеонаблюдения

Партия премьер-министра Биньямина Нетаниягу "Ликуд" установила десятки камер возле арабских избирательных участков перед выборами, а затем сообщила об этом СМИ. Кадры, опубликованные 13-м каналом, показывают, как члены партии в ночь на понедельник устанавливают "десятки камер распознавания лиц за пределами арабских избирательных участков".
פרסום ראשון: הליכוד הציב אתמול בלילה עשרות מצלמות בפתחי קלפיות במגזר הערבי. המצלמות מזהות פנים של מי שמגיעים להצביע גם מרחוק, והן חלק מפעילות הליכוד מול המגזר (בתיעוד: התקנה של מצלמה בכפר ליד נצרת) pic.twitter.com/L2iLpdewhp
Позже канал 13 пояснил, что камеры, которые он описал как способные распознавать лица, не были оборудованы для наблюдения за избирателями в реальном времени; вместо этого он сказал, что чиновники "Ликуда" изучат отснятый материал после выборов, чтобы найти доказательства мошенничества.
Многие предполагают, что "Ликуд" "слил" отснятый материал на 13-й канал в рамках стратегии кампании по запугиванию арабских избирателей. Представитель "Ликуда" отказался комментировать отчет The Times of Israel.