17.09 18:30 MIGnews.com
Явка избирателей выше на 1,5%, чем в апреле
Явка избирателей на 16:00 составляет 44,3 процента, сообщает ЦИК.
Это 2 834 584 избирателей.
Цифра составлена на основе отчетов из 8 681 избирательного участка, а также обследования репрезентативной выборки из 513 участков, проведенной Центральным бюро статистики.
Это также на 1,5 процента больше, чем на выборах в апреле.
Партия Биньямина Нетаниягу "Ликуд" и его главного соперника Бенни Ганца "Кахоль Лаван" идут "нога в ногу", однако, не одна из пока не имеет достаточно мандатов для создания коалиции.
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