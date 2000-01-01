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Явка избирателей выше на 1,5%, чем в апреле | Фото:17.09 18:30   MIGnews.com

Явка избирателей выше на 1,5%, чем в апреле

Явка избирателей на 16:00 составляет 44,3 процента, сообщает ЦИК.

Это 2 834 584 избирателей.

Цифра составлена ​​на основе отчетов из 8 681 избирательного участка, а также обследования репрезентативной выборки из 513 участков, проведенной Центральным бюро статистики.

Это также на 1,5 процента больше, чем на выборах в апреле.

Партия Биньямина Нетаниягу "Ликуд" и его главного соперника Бенни Ганца "Кахоль Лаван" идут "нога в ногу", однако, не одна из пока не имеет достаточно мандатов для создания коалиции.


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