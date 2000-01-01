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17.09 18:03   MIGnews.com

Компания нанимала сотрудников, запрещая им голосовать

В израильскую полицию была подана жалоба против компании, которая нанимала сотни людей для работы в качестве корреспондентов, проводящих соцопросы.

Кан Бет сообщил, что сотрудникам было запрещено голосовать на выборах, и они были вынуждены подписать документ, в котором отказывались от своего права голоса на выборах в сентябре 2019 года.

Представитель Центральной избирательной комиссии заявил, что такие акты являются незаконными и что комиссия занимается этой проблемой.


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