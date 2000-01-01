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Нобелевский лаурет подал жалобу в ЦИК на одну из партий | Фото:17.09 17:18   MIGnews.com

Нобелевский лаурет подал жалобу в ЦИК на одну из партий

Лауреат Нобелевской премии профессор Исраэль Роберт Ауманн подает жалобу в Центральную избирательную комиссию против партии "Оцма ле-Исраэль", которая, по его словам, "распространила ложное сообщение" о том, что он поддерживает партию.

Ауманн не поддержал партию, поясняет он, не потому, что он не согласен с её политикой, а потому, что считает, что у нее нет шансов преодолеть избирательный порог в 3,25 процента.

После того, как потенциальные избиратели начали получать текстовые сообщения о поддержке Ауманна, кандидат от "Ямины" Нафтали Беннетт позвонил профессору.

"Я сказал ему, что если есть шанс, что они преодолеют порог, то, возможно, им стоит помочь", - сказал Ауманн на сайте Srugim. "Но я добавил, что, по моему мнению, опросы, показывающие, что они получают четыре мандата, преувеличили, и что у них нет разумных шансов преодолеть порог, и что [избиратели] должны поддержать Ямину".


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