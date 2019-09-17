17.09 15:29 MIGnews.com

Шакед сцепилась с Горовицем в Тель-Авиве

תיעוד מעימות קולני וסוער בת"א: איילת שקד מול ניצן הורוביץhttps://t.co/oFWZ2B78nt pic.twitter.com/z6XVt1IpDm — ynet עדכוני (@ynetalerts) September 17, 2019

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Лидер партии "Ямина" Аелет Шакед с группой сторонников прибыла к избирательному участку в школе Бьялик-Рогозин в южном Тель-Авиве.Там же находились лидер "Демократического лагеря" Ницан Горовиц и его люди.Шакед, увидев Горовица, сказала: "Тебе должно быть стыдно, ты отвечаешь за дикое подстрекательство против религиозной публики. Тебе нечего предложить, кроме этого. Мы пришли сюда, в южный Тель-Авив, для того, чтобы поддержать наши районы и наши бастионы. Мы должны распространить на них наш суверенитет".Эти слова очень не понравились Горовицу. Позднее он написал в Твиттере: “Госпожа Ненависть, Аелет Шакед, пришла, вместе со своим партнером Шефи Паз, подстрекать у избирательного участка в школе Рогозин, где учатся дети из иностранных общин. Активисты "Демократического лагеря" дали понять им, что не позволят распространять здесь ненависть”.