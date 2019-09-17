17.09 13:24 MIGnews.com

Нетаниягу созвал чрезвычайное совещание из-за уровня явки

הגעוואלד בעיצומו. רה״מ בתחנה המרכזית בירושלים מוציא אנשים לקלפיות pic.twitter.com/T8Vq9jYRti — ישראל כהן (@Israelcohen911) September 17, 2019

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Израильские СМИ сообщают о том, что Премьер-министр Биньямин Нетаниягу созвал “экстраординарную встречу “ руководства партии Ликуд.Совещание проходит в резиденции Премьера на улице Бальфур в Иерусалиме и посвящено "высокому уровню явки в арабском секторе и в районах, поддерживающих левых".Генеральный директор Центральной избирательной комиссии Израиля адвокат Орли Адас сообщила, что на 10:00 явка на выборы составила 15%. Это на 2% выше, чем во время апрельских выборов.Газета Гаарец утверждает, что речь идет о самой высокой явке на выборах, начиная с 1984 года. В 1984 году к этому часу на избирательные участки явилось 15,6% избирателей. Для сравнения, в 2006 году заявка на этот час составляла всего 9,9%. Сегодня же в десять утра проголосовали уже более миллиона израильтян.Оценка ЦИК основана на данных, поступивших из 550 избирательных участков со всей страны. Речь идет об участках, представляющих примерно 9% населения Израиля.Корреспондент 13-го канала израильского ТВ Эли Леви находится на избирательном участке в Кфар Манда.Леви передает: “Кфар Манда. Удивительная явка на выборы в арабском секторе. Высокий процент проголосовавших. Очереди в избирательные участки с раннего утра. Очень большой интерес к выборам, я такого не припомню”.председатель партии "Ямина" Айелет Шакед заявила, что обеспокоена сложившейся ситуацией. Она проголосовала утром на избирательном участке возле своего дома."Мы провели эффективную предвыборную кампанию, в ходе которой говорилось о том, что важен размер правого блока в целом, а не размер одной самой крупной партии. Я призываю всех сторонников прийти и проголосовать. Также я призываю удивительных женщин государства Израиль доверить власть женскому руководству", – сказала Шакед.Она также ответила на вопрос журналистов, насколько "жестко прошлась" по ее партии предвыборная кампания Биньямина Нетаниягу."Мы обеспокоены тем, что кампания "Ликуда" сильно ударила по нам. Но я полагаю, что электорат помнит: размер партии не соответствует размеру блока", – добавила Шакед."Исраэль Бейтену" пожаловалась на партию Нетаниягу за ведение фото- и видеосъемки в Ор-Акиве. НДИ обвинила партию "Ликуд" в видеосъемке на входе в избирательный участок в Ор-Йегуде. "Ямина" пожаловалась на обнаружение старых бюллетеней еще с предыдущих выборов на участке в школе Тахкемони в Хадере."Авода" отправила жалобу на "Ликуд" за рассылку фейковых сообщений с призывом активистов к Амиру Перецу сняться с выборов. В свою очередь, НДИ подала жалобу на "Ликуд", обвинив оппонентов в намеренном скрытии бюллетеней партии Либермана на двух избирательных участках в Ашдоде. Также сообщалось, что от избирателей в нарушение закона требовали не заклеивать конверты.Сам Нетаниягу, между тем, появился на Центральной Автобусной Станции Иерусалима.Премьер, в окружении охраны и помощников, держит плакатик “Махаль” и призывает идти и голосовать за Ликуд.