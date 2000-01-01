17.09 11:58 MIGnews.com

Выборы: самая высокая явка с 1984 года

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Генеральный директор Центральной избирательной комиссии Израиля адвокат Орли Адас сообщила, что на 10:00 явка на выборы составила 15%. Это на 2% выше, чем во время апрельских выборов.Газета Гаарец утверждает, что речь идет о самой высокой явке на выборах, начиная с 1984 года. В 1984 году к этому часу на избирательные участки явилось 15,6% избирателей. Для сравнения, в 2006 году заявка на этот час составляла всего 9,9%. Сегодня же в десять утра проголосовали уже более миллиона израильтян.Оценка ЦИК основана на данных, поступивших из 550 избирательных участков со всей страны. Речь идет об участках, представляющих примерно 9% населения Израиля.