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Выборы: Шакед заявила о `сильном ударе` Нетаниягу | Фото:17.09 11:25   MIGnews.com

Выборы: Шакед заявила о "сильном ударе" Нетаниягу

На выборах в Кнессет, 17 сентября, председатель партии "Ямина" Айелет Шакед заявила, что обеспокоена сложившейся ситуацией.

Она проголосовала утром на избирательном участке возле своего дома, передает The Times of Israel.

"Мы провели эффективную предвыборную кампанию, в ходе которой говорилось о том, что важен размер правого блока в целом, а не размер одной самой крупной партии. Я призываю всех сторонников прийти и проголосовать. Также я призываю удивительных женщин государства Израиль доверить власть женскому руководству", – сказала Шакед.

Она также ответила на вопрос журналистов, насколько "жестко прошлась" по ее партии предвыборная кампания Биньямина Нетаниягу.

"Мы обеспокоены тем, что кампания "Ликуда" сильно ударила по нам. Но я полагаю, что электорат помнит: размер партии не соответствует размеру блока", – добавила Шакед.


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