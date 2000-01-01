На выборах в Кнессет, 17 сентября, председатель партии "Ямина" Айелет Шакед заявила, что обеспокоена сложившейся ситуацией.
Она проголосовала утром на избирательном участке возле своего дома, передает The Times of Israel.
"Мы провели эффективную предвыборную кампанию, в ходе которой говорилось о том, что важен размер правого блока в целом, а не размер одной самой крупной партии. Я призываю всех сторонников прийти и проголосовать. Также я призываю удивительных женщин государства Израиль доверить власть женскому руководству", – сказала Шакед.
Она также ответила на вопрос журналистов, насколько "жестко прошлась" по ее партии предвыборная кампания Биньямина Нетаниягу.
"Мы обеспокоены тем, что кампания "Ликуда" сильно ударила по нам. Но я полагаю, что электорат помнит: размер партии не соответствует размеру блока", – добавила Шакед.