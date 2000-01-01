Ривлин обратился к израильтянам и дал обещание

Утром, 17 сентября, президент Израиля Реувен Ривлин обратился к гражданам страны во время голосования на выборах в Кнессет.
Как уточняет "Маарив", глава государства призвал израильтян воспользоваться правом, которое дает демократия, и проголосовать.
"Это важный день для израильской демократии и праздник для нее. Необходимо понимать, что ни президент, ни партийные лидеры не будут сами определять, кто станет премьер-министром, и каким окажется правительство. Выбор за избирателями – за всеми гражданами станы. Вот почему сегодня важно проголосовать за Израиль. А я сделаю все от меня зависящее, чтобы не допустить еще одни выборы", – подчеркнул президент.
Ривлин также рассказал, что окончательные результаты сегодняшних выборов будут поданы ему 25 сентября. После этого он проведет консультации с фракциями и выслушает рекомендации относительно того, на какого депутата они хотели бы возложить задачу по формированию правительства. С момента принятия решения у избранного представителя останется 28 дней на соответствующие действия.
Президент может дать отсрочку в случае необходимости, но не собирается идти на такой шаг, не взвесив все "за" и "против".