17.06 09:53 MIGnews.com

Медвежьи объятия: харедим придумали как победить Либермана

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Шок, вызванный заявлениями Авигдора Либермана о том, что он “принудит” к созданию “чрезвычайного правительства”, в состав которого войдут Ликуд, Кахоль Лаван и Наш Дом Израиль продемонстрировал ультраортодоксальным партиям, что существуют варианты политического пасьянса, в которых они остаются за бортом и не входят в правящую коалицию.Ультраортодоксальные партии после нескольких недель безжалостных атак против лидера Наш Дом Израиль Авигдора Либермана осознали, что им необходимо изменить тактику.Газета Исраэль Ха Йом сообщает о том, что лидеры харедим осознали, что нападки на Либермана только усиливают его и увеличивают его популярность среди избирателей. Харедим теперь планируют кампанию “медвежьих объятий” для Либермана, в ходе которой они будут “благодарить” его за долгие годы сотрудничества.Ультраортодоксы обещают опубликовать подробности различных сделок с Либерманом, которые они якобы заключили на протяжении последних лет. Тем самым они рассчитывают доказать, что атака Либермана против харедим – не более, чем попытка получить дополнительные мандаты на выборах.Источник в ультраортодоксальных партиях рассказал корреспонденту Исраэль Ха Йом: “Либерман хочет драки с ультраортодксами. Он от нас этого не получит. Он хочет нас атаковать и втянуть в разговоры о супермаркетах, шабате и всех этих спорах. Он пытается выставить себя защитником светских против религиозных, но он лжец. Все последние годы он сотрудничал с харедим по очень большому спектру вопросов. Он врет общественности – и мы это продемонстрируем”.Ультраортодоксы утверждают, что Либерман сотрудничал с ними во время принятия закона о биометрическом паспорте, закона о защите частной жизни и “норвежского закона”. Либерман также сотрудничал с религиозными во время кампании выборов мэра Иерусалима – против светского кандидата Берковича. Источник среди харедим утверждает: “В последние годы у нас не было лучшего друга, чем Либерман”.Таким образом, ультраортодоксы надеются выбраться из ловушки, в которой они оказались. Они осознают, что нельзя гарантировать того, что им придется сидеть с Либерманом в одной коалиции – но с другой стороны, они не желают оставаться “мальчиком для битья” НДИ.Поэтому харедим нашли “креативное решение” – “рассказать израильской общественности о всех совместных с Либерманом проектах и тем самым показать, что Либерман, хвалящийся своими атаками против ультраортодоксов, долгие годы им помогал и поддерживал их начинания.