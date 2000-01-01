17.06 13:04 MIGnews.com

Праймериз в Мерец: Зандберг против Горовица

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Израильские СМИ сообщают, что три человека, претендовавшие на пост главы партии Мерец, сообщили о том, что снимают свои кандидатуры.Депутат Кнессета Исайи Фрейдж и бывший депутат Кнессета Моси Раз заявили о том, что снимают кандидатуры и призывают голосовать за Тамар Зандберг. Фрейдж и Раз распространили заявление, в котором говорится: “Мы станем тройкой [с Зандберг], которая будет диктовать новую агенду израильским левым.Пятый кандидат в лидеры, Али Салаха, также заявил об отказе участвовать в выборах и выразил свою поддержку Натану Горовицу: “Речь идет об эффективном деятеле – и в качестве законодателя, и в качестве журналиста. На его счету – ряд впечатляющих достижений”.