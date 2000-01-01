17.06 12:08 MIGnews.com

Подкоп под Зандберг: Мерец идет на праймериз

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Израильская крайне левая партия Мерец будет вынуждена провести праймериз после того, как все предложения о порядке составления предвыборного списка на выборах в Кнессет не набрали достаточного числа голосов.Было принято решение о том, что нового главу партии выберут через две недели, а голосование по списку кандидатов в члены Кнессеты состоится 27 июля.В праймериз примет участие тысяча членов партии.Решение о проведении праймериз было принято после того, как о своем решении вернуться в политическую жизнь и выдвинуть свою кандидатуру на пост главы партии объявил известный израильский ведущий и активист ЛГБТ Натан Горовиц.Первоначально на пост главы партии были выдвинуты кандидатуры Тамар Зандберг, Натана Горовица, Исайи Фрейджа и Моти Раза.В израильских СМИ прозвучали версии о том, что провал предложений о сохранении нынешнего руководства и нынешнего списка кандидатов в Кнессет является интригой, направленной на проведение праймериз с тем, чтобы сместить Зандберг и выбрать Горовица.Сама Зандберг, выступая на конференции, заявила: “Мерецу нет замены. В Аводе снова спорят – являются они левыми или нет, пойдут они на выборы с нами или без нас. Мы пойдем на выборы без колебаний. На прошлых выборах мы видели, что общественность считает главным событием создавшуюся чрезвычайную ситуацию и необходимость заменить Нетаниягу. Нашим вкладом в это будет стремление к единству, готовность расширить левый фронт, и, в то же время, – привнесение наших ценностей в подобный альянс”.