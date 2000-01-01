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`На выборах никто не победил` | Фото:17.03 12:03   MIGnews.com

"На выборах никто не победил"

На выборах 23-го Кнессета, которые состоялись в марте, никто так и не победил.

Такое мнение выразил в комментарии "Аруц Шева" депутат от "Ликуда" Йоав Киш.

"Я могу сказать, что никто не победил. Мы видели в предыдущем туре, что никто не победил. Без коронавируса велики шансы, что мы пойдем на четвертые выборы. Мы не можем пойти на четвертые выборы, мы должны позаботиться о кризисе. Обе стороны должны объединиться и справиться с этим", – сказал он.

По словам депутата, люди должны лучше понять значение коронавируса. Израиль, как отметил Киш, находится в самом начале "мега-событи", как с точки зрения экономики, так и с точки зрения здоровья.

"Это требует единства в правительстве", – резюмировал депутат после принесения присяги.


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