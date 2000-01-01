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Кахоль Лаван: Ликуд хочет закрыть Кнессет 17.03 20:01   MIGnews.com

Кахоль Лаван: Ликуд хочет закрыть Кнессет

Встреча делегаций Ликуда и Кахоль Лаван в офисе спикера Кнессета Юли Эдельштейна закончилась взрывом возмущения и обменом взаимными обвинениями.

Глава фракции Ликуд Мики Зоар сказал: “Вы разбили все инструменты работы Кнессета с того момента, как вы получили на два голоса больше”.

На это глава фракции Кахоль Лаван Ави Ниссенкорн ответил: “Вы сами этого начали еще после первых выборов, после роспуска Кнессета и закона о камерах на избирательных участках. Из-за того, что Нетаниягу распустил Кнессет Бени Ганц на получил мандата”.

Зоар на это ответил: “Прямо сейчас вы пытаетесь превратить Кнессет в орудие в ваших руках, до того, как сформировано правительство - это ужасно и это неправильно - включая ваше желание заменить Эдельштейна”.

В то время как Ликуд требовал создания комитетов Кнессета с равным представительством, Кахоль Лаван настаивает на формировании комитетов, в которых большинство будет у левого блока.

Эдельштейн заявил: “Если нет согласия, с о всеми трудностями, которые сейчас перед нами стоят, это не имеет примеров в истории Кнессета. Я добьюсь решения - если возникнет такая необходимость, на пленарном заседании Кнессета. Мы не останемся без комитета без регламента, без комитета по финансам и без комитета по обороне”.

Депутат Зоар заявил: “Кахоль Лаван вновь пытается нарушить правила Кнессета.  Они брутально оторваны от реальности и ослеплены своей ненавистью к премьер-министру, который занят борьбой за здоровье израильских граждан с утра до ночи. Они лгали о том, что не будут сидеть с арабами и теперь лгут о том, что мы хотим закрыть Кнессет”.

Депутат Офер Шелах от Кахоль Лаван Офер Шелах заявил: “Ликуд по приказу Биби хочет остановить Кнессет. Не будет комитета по финансам, который обеспечит денежными средствами в критический момент, не будет комитета по коронавирусу, для того, чтобы разобраться с бесчисленными проблемами, созданными этим кризисом. Не будет спикера Кнессета. Позор!”


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