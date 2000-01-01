17.03 19:23 MIGnews.com

Орли Леви-Абуксис решила отделиться от блока

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Депутат Кнессета Орли Леви-Абуксис подала прошение о выходе из блока "Авода-Гешер-Мерец".Об этом сообщает The Jerusalem Post.В частности, она подала запрос спикеру Кнессета Юли Эдельштейну с просьбой отделиться от блока и зарегистрироваться в качестве самостоятельной фракции.По закону она имеет право это делать, поскольку "Гешер" является отдельной партией. Обычно, для разделения требуется треть фракции. Соответствующий запрос будет вынесен на голосование только после формирования комитета Кнессета.