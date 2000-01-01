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Глава Совета Самарии – Нетаниягу и Ганцу: идите на карантин | Фото:17.03 15:31   MIGnews.com

Глава совета Самарии – Нетаниягу и Ганцу: идите на карантин

Председатель регионального совета Самарии Йоси Даган призвал премьер-министра Биньямина Нетаниягу и председателя "Кахоль Лаван"Бенни Ганца сесть на карантин в одном помещении и пойти на компромиссы в попытках сформировать правительство.

Об этом сообщает "Аруц Шева".

"Это чрезвычайная ситуация. Время, когда граждане государства Израиль ждут, что их лидеры проявят инициативу. Я призываю премьер-министра Биньямина Нетаниягу и депутата Кнессета Бенни Ганца собраться сегодня утром, закрыться на карантин в комнате и прийти к соглашению о правительстве единства", – сказал он.

По словам Дагана, это необходимо сделать именно сейчас, или максимум в течение 14 дней. Более того, он раскритиковал лидера "Кахоль Лаван" за намерение сформировать правительство меньшинства при поддержке "Объединенного Арабского Списка".

"Смертельное сочетание эпидемии коронавируса с правительством, которое опирается на сторонников терроризма, на фоне растущей ненависти в народе, может стать фатальным для Израиля", – констатировал Даган.


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