17.02 09:32 MIGnews.com

Базы данных "Ликуда" взломали второй раз за неделю

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Базы данных партии "Ликуд", которую возглавляет премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, подверглись хакерским атакам уже второй раз за текущую неделю.Так, второй взлом программного обеспечения фирмы Elector, которое "Ликуд" и партия "Наш дом Израиль" Авигдора Либермана использовали для ведения избирательной кампании перед внеочередными выборами в Кнессет, оказался значительно серьезнее первого, сообщает интернет-издание Haaretz.После первой атаки в компании Elector заявили, что вмешательство в систему удалось раскрыть за несколько секунд, однако хакеры с легкостью повторно взломали систему, получив доступ не только к спискам избирателей, включая их адреса и идентификационные коды, но и ко всей информации о сотрудниках "Ликуда", которые примут участие в выборах, а также отметках о том, какую партию поддерживает тот или иной избиратель.В компании в свою очередь заявили, что взлом связан с попыткой запятнать репутацию компании "необоснованной информацией", путем "создания шума в прессе". Так по данным представителя Elector, база данных не содержит конфиденциальной информации.Кроме того, пресс-служба "Ликуда" сообщила, что наняла профильных специалистов для проведения необходимых экспертиз."Экспертизы, проведенные ведущими кибертехнологическими компаниями указывают, что имели место враждебные действия постороннего. "Ликуд" работает над выявлением источника преступной деятельности и рассматривает возможность обращения в полицию", - заявили в пресс-службе.