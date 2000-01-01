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Израильтяне на карантине все равно смогут проголосовать | Фото:17.02 18:23   MIGnews.com

Израильтяне на карантине все равно смогут проголосовать

Центральная избирательная комиссия создаст ряд специальных кабинок для голосования в день выборов 2 марта для израильтян, которые подозреваются в заражении коронавирусом и находятся на карантине в своих домах.

Об этом сообщает Times of Israel.

По словам пресс-секретаря комитета, возможности создать переносные кабины для голосования на дому пока нет.

По данным Армейского радио, министерство здравоохранения должно объявить о новых руководящих принципах для тех, кто находится на карантине, что позволит выйти и проголосовать.

В отчете говорится, что сотрудники специальных избирательных участков будут носить защитное снаряжение, чтобы предотвратить заражение вирусом.

Вчера министерство заявило, что израильтяне, возвращающиеся из четырех пунктов в Восточной Азии, теперь будут обязаны самостоятельно проводить карантин в течение двух недель на фоне опасений по поводу распространения нового коронавируса. По словам представителей министерства, путешественники в Таиланд, Сингапур и полуавтономные китайские города Гонконг и Макао должны оставаться в изоляции. Ранее только путешественники, прибывающие из Китая, подвергались карантину.


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