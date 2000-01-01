Израильтяне на карантине все равно смогут проголосовать
Центральная избирательная комиссия создаст ряд специальных кабинок для голосования в день выборов 2 марта для израильтян, которые подозреваются в заражении коронавирусом и находятся на карантине в своих домах.
Об этом сообщает Times of Israel.
По словам пресс-секретаря комитета, возможности создать переносные кабины для голосования на дому пока нет.
По данным Армейского радио, министерство здравоохранения должно объявить о новых руководящих принципах для тех, кто находится на карантине, что позволит выйти и проголосовать.
В отчете говорится, что сотрудники специальных избирательных участков будут носить защитное снаряжение, чтобы предотвратить заражение вирусом.
Вчера министерство заявило, что израильтяне, возвращающиеся из четырех пунктов в Восточной Азии, теперь будут обязаны самостоятельно проводить карантин в течение двух недель на фоне опасений по поводу распространения нового коронавируса. По словам представителей министерства, путешественники в Таиланд, Сингапур и полуавтономные китайские города Гонконг и Макао должны оставаться в изоляции. Ранее только путешественники, прибывающие из Китая, подвергались карантину.