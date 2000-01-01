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`НДИ определит исход, четвертых выборов не будет` 17.02 13:38   MIGnews.com

"НДИ определит исход, четвертых выборов не будет"

Глава фракции НДИ в Кнессете Одед Форер дал интервью порталу ynet.

Форер сообщил: “Четвертых выборов не будет. Точка. НДИ предопределит исход политической борьбы. 91 член Кнессета согласен с национально-сионистско-либеральной агендой. В последний раз мы сказали, что будет правительство национального единства, и мы будем в нем. К сожалению, в прошлом раунде такое правительство единства Ганца и Нетаниягу могло сформироваться - но один был занят неприкосновенностью, а второй предпочел новые выборы рассчитывая на более впечатляющий результат”.


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