17.02 13:38 MIGnews.com

"НДИ определит исход, четвертых выборов не будет"

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Глава фракции НДИ в Кнессете Одед Форер дал интервью порталу ynet.Форер сообщил: “Четвертых выборов не будет. Точка. НДИ предопределит исход политической борьбы. 91 член Кнессета согласен с национально-сионистско-либеральной агендой. В последний раз мы сказали, что будет правительство национального единства, и мы будем в нем. К сожалению, в прошлом раунде такое правительство единства Ганца и Нетаниягу могло сформироваться - но один был занят неприкосновенностью, а второй предпочел новые выборы рассчитывая на более впечатляющий результат”.