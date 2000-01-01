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Ганц: Нетаниягу не может быть премьером | Фото:17.01 19:24   MIGnews.com

Ганц: Нетаниягу не может быть премьером

Председатель "Кахоль Лаван" Бенни Ганц раскритиковал премьер-министра Биньямина Нетаниягу за "угрозу" отстранения министру обороны Нафтали Беннетту, если тот не объединит партию "Ямина " с "Оцма Йехудит".

Соответствующее заявление он обнародовал на своей странице в Facebook.

"Тот, кто готов цинично использовать безопасность Израиля для того, чтобы провести сторонников Кахане в Кнессет, не достоин быть премьер-министром страны. К сожалению, мы все снова стали свидетелями всего самого уродливого и отталкивающего в политике: лжи, закулисных сделок, несдержанных обещаний, слов, за которыми ничего не стоит, и политической продажности. И всем этим дирижировал подозреваемый Нетаниягу и его "собратья по иммунитету", – заявил он.

По словам Ганца, тот, кто "торгует безопасностью" страны ради личной выгоды и использует свой государственный пост, "чтобы извлечь пользу для себя, не может быть премьер-министром".

Тот, кто назначает министра юстиции, который в стремлении услужить пытается уничтожить всю юридическую систему, не может быть премьер-министром. Тот, кто назначает министра просвещения, не готового признать всех израильских учащихся равными и дающего обязательство в рамках политической сделки помогать Нетаниягу усидеть на своем стуле, не может быть премьер-министром", – добавил Ганц.




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