"Без Нетаниягу потеряем десять мандатов"

На фоне роста списка функционеров Ликуда, поддерживающих кандидатуру Гидеона Саара на пост председателя партии резко обострилась борьба внутри партии.
Министр связи Давид Амсалем прокомментировал происходящее в интервью 12-му каналу израильского ТВ.
Поддержку Саару уже выразили глава центрального комитета Ликуда Хаим Кац, члены Кнессета Эти Аттиа, Михаль Шир и Шаран Хаскель, глава комитета Кнессета по внутренним делам Йоав Киш и бывший член Кнессета Нурит Корен.
Несмотря на это, Давид Амсалем утверждает, что нет реального оттока голосов к Саару. Амсалем заявил: “Нет никакого оттока, есть блеф. Подавляющее большинство фракций Ликуда, почти 90%, поддерживает премьер-министра Биньямина Нетаниягу”.
Вчера Амсалем породил большой скандал, сравнив Нетаниягу и Саара с "Мерседесом и Суситой". Саар немедленно воспользовался этим, и поменял картинку своего профиля в фейсбуке на изображение легендарного израильского автомобиля, славящегося, по версии Саара “его надежностью”.
Амсалем подчеркнул: “Разрыв между Нетаниягу и Сааром - огромен, Государство Израиль и весь мир это знают. Нетаниягу - мировой лидер, он работает во всемирном масштабе, нет наверное ребенка в мире, который бы не слышал его имя. У меня нет ничего против Саара - но я просто напоминаю о масштабе отличий”.
Амсалем отверг обвинения в том, что “подстрекательство” против Саара исходит от Нетаниягу, назвав подобные обвинения “позором”.
Амсалем также прокомментировал спекуляции на тему того, что количество мандатов правого лагеря увеличится в случае, если Ликуд возглавит Саар. Амсалем сказал: “Я этого не понимаю. Если Нетаниягу не возглавляет Ликуд, национальный лагерь окажется в оппозиции. Идите на улицы. спросите любого. Большинство сторонников Ликуда голосуют за Нетаниягу. Они любят и поддерживают его - в своем подавляющем большинстве. Не может быть никакого спора - в случае, если Нетаниягу уходит из Ликуда мы теряем пять, а то и десять мандатов”.