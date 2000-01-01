16.12 08:40 MIGnews.com

Шарен Хаскель поддержала Саара

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Депутат Кнессета от Ликуда Шарен Хаскель в воскресенье объявила о поддержке Гидеона Саара в битве с премьер-министром Биньямином Нетаниягу за руководство партией.Об этом она написала в Facebook."Когда я была избрана в Кнессет четыре с половиной года назад, я пообещала действовать в соответствии с тремя принципами: благо государства и его граждан, благо "Ликуда" и возможность развивать национально-либеральную идеологию. Были случаи, когда мне приходилось отказываться от вещей, в которые я верю, потому что это было на пользу "Ликуда", хотя в каждом принятом мной решении, в каждом моем действии, голосовании и в каждой инициативе, это было тем, что делало меня счастливой", – написала Хаскель.По ее словам, решение о поддержке Саара было нелегким, поскольку она очень ценит Нетаниягу, но она указала на то, что "Ликуд" дважды получал мандат на формирование правительства и потерпел неудачу оба раза.