16.12 08:17 MIGnews.com

Пять законов Нетаниягу. Как победить на выборах 2020 года

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Амит Сегаль, снявший на 12-м канала израильского ТВ документальный сериал “Дни Биньямина” опубликовала большую статью “Пять законов Нетаниягу. Как остаться на Бальфур”.Сегаля занимает главный вопрос - каким образом Биньямину Нетаниягу удается постоянно побеждать? Его ответ парадоксален: “Ответ в том, что он не побеждал: В 1999 он ушел, проиграв Бараку, в 2002 Шарон победил его на праймериз в Ликуде, и в 2006 ему нанес сокрушительное поражение Ольмерт. Причина в том, что Нетаниягу победил на большинстве выборов в Израиле в том, что он - сложная машина по извлечению уроков из поражений. И он выучил пять уроков - так работает политика, по Нетаниягу”.В сердце национальной обсессии за и против Нетаниягу тот факт, что он не является классическим бибистом. Он светский, ашкенази, с тремя домами, родился и по сей день живет в Рехавии, этом гнезде левых. Но Нетаниягу самый популярный политик среди ультраортодоксов - несмотря на то, что он не религиозен, среди русских - несмотря на то, что не репатриант и среди религиозных сионистов - несмотря на то, что не носит вязаной кипы.То, что объединяет эти разношерстные племена - сильное чувство того, что элиты никогда не дадут им шанса. В 1999 Нетаниягу сказал на Шуке Тиква: "Эти элиты, как они себя называют, ненавидят народ, ненавидят сефардов, ненавидят русских, ненавидят эфиопов, всех, кто не они. Ненавидят их”. Сегаль после этого рассказывает о том, как Нетаниягу превратился в “естественного союзника” ультраортодоксов. В 2003 году, будучи министром финансов, он планировал уничтожить бюджетный дефицит - но чуть не уничтожил собственную карьеру. В интервью Шели Яхимович он брякнул то, что думал - “люди могут позволить себе иметь 13-14 детей только тогда, когда у них есть средства на их содержание”. За этим последовало сокрушительное поражение - и Нетаниягу более никогда не вредил своим естественным союзникам - даже если ради этого приходилось разваливать коалицию всего через полтора года после выборов.В 1196 году произошел серьезный идеологический конфликт между свежеиспеченным премьер-министром Нетаниягу и его идеологическими партнерами - было подписано соглашение, по которому части Хеврона были переданы под палестинский контроль. Ликуд раздирали внутренние противоречия, и Нетаниягу внезапно оказался в роли левого. В то время Нетаниягу поддерживал только министр иностранных дел Давид Леви. На перекрестках Мерец проводил демонстрации в поддержку премьер-министра, а совет Иудеи заявил, что “более не рассматривает Нетаниягу в качестве лидера национального лагеря”. В декабре 1998 Нетаниягу был преподан один из важнейших политических уроков его жизни - левые и правые объединились, чтобы его сбросить. С тех пор он знает только одно - нельзя допустить, чтобы тебя обошли справа. Именно этим объясняются его более чем напряженные семилетние отношения с восходящей харизматичной звездой правых - Нафтали Беннетом.Формируя свое первое правительство, молодой лидер Ликуда настоял на том, чтобы три наиболее влиятельных сановника получили в нем важные посты - Дан Меридор - минфин, Ицик Мордехай - министерство обороны и Давид Леви - МИД. От каждого из них Нетаниягу впоследствии получил болезненные удары. Сильные столкновения с каждым из них привели к тому, что все они покинули правительство. Урок был выучен - и целое поколение ликудовских вельмож уже не получали таких высоких постов. Они открыли для себя, что ничего не растет в саду Нетаниягу, и длинная череда сановников ушла на пенсию - так ничего и не добившись. Нетаниягу - мечта для партнерств и кошмар для высокопоставленных членов собственной партии. Фракция Ликуда на протяжении последних десяти лет держала портфели премьер-министра, министра иностранных дел, обороны, здравоохранения и связи, но максимум, на который могли рассчитывать бонзы партии - это министерство транспорта.Израиль является единственной страной в мире, где конфликт между правыми и левыми - это не о деньгах и налогах, но границах государства. В отношении палестинцев большинство народа - правые, но когда речь заходит об экономике, обществе, религии и государстве - игра открыта. Нетаниягу был наиболее близок к поражению после самых больших экономических протестов летом 2011 году. В то время Нетаниягу всеми силами пытался оставаться в своей зоне комфорта - где-то там, в районе Персидского залива. Урок ясен: выборы всегда должны быть о безопасности и государственности, и всегда стоит напомнить избирателю: “Или Тиби, или Биби”. Соперники всегда клеймятся как “левые” - будь то Шарон, Либерман, Ганц или Лапид. Тот, кто превратил слово “левый” в ругательстве, конечно, не Нетаниягу, а реальность. Быть левым плохо - из-за рукопожатия с Арафатом, из-за эвакуации поселений, из-за того, что Бен-Гурион обозвал Бегина “определенно гитлеровским типом”.Трудно поверить, но были времена, когда главным обвинением против Нетаниягу было то, что он “не выглядит премьер-министром”. Барак ужалил его в 1996: "Биби, это - самая серьезная работа в государстве. Биби, это еще не ты". На протяжении 20 лет словосочетания "Биньямин Нетаниягу" и “премьер-министр” настолько срослись, что целое поколение забыло - речь не идет о синонимах.Взгляд на на портреты членов Кнессета расскажет всю историю - некоторые ушли из жизни, другие - на пенсии, третьих позорно изгнали или просто оттеснили на задний план. Остался только Нетаниягу - последнее напоминание политики 90-х..2019 года стал годом, когда его правление подорвали дважды. Его враги используют его же законы против него. Либерман демонтировал лагерь его “естественных союзников”, Ганц сбежал от левых и заключил союз с правыми, один ликудник (Саар) перестал бояться, и темой выборов станет не безопасность, но коррупция и отношение религии и государства. Вопрос в третьем десятилетии 21-го века в том, остались ли правила Нетаниягу основным законом израильской политики, или же через полвека политической жизни и у этого человека закончился срок годности.