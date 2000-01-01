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`Биби обещает Эрдану пост посла в ООН` 16.12 12:30   MIGnews.com

"Биби обещает Эрдану пост посла в ООН"

Газета Маарив сообщает, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу проводит постоянные встречи с функционерами Ликуда накануне праймериз. Одновременно, его главный соперник, Гидеон Саар намерен провести большую конференцию в Ор Йехуда вечером 16 декабря.

В социальных сетях распространились слухи о том, что Нетаниягу пообещал министру общей безопасности Гиладу Эрдану пост посла в ООН - в случае, если тот не поддержит на праймериз Саара. На это немедленно прореагировал ближайший союзник Сараа, Йоав Киш. Он заявил: “Я не говорил ни с Эрданом, ни с Нетаниягу. Я понятия не имею, правда ли это, но если Нетаниягу действительно пообещал пост посла в обмен на то, что во время праймериз Эрдан будет “сидеть на заборе” - речь идет о серьезном нарушении”.


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