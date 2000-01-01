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Бен-Гвир обратился к Перецу и Смотричу: довольно игр | Фото: AFP16.12 13:36   MIGnews.com

Бен-Гвир обратился к Перецу и Смотричу: довольно игр

Адвокат Итамар Бен-Гвир призвал министра Рафи Переца и министра транспорта Бецалеля Смотрича приехать к нему на переговоры.

Он считает, что министры могут прийти к соглашению вместе баллотироваться на мартовских выборах.

"Пользуясь случаем, я призываю Рафи Переца и Бецалеля Смотрича: довольно игр! Можно войти в одну комнату утром, выйти из нее ночью либо с соглашением, либо со схемой для праймериз, в зависимости от того, чего вы оба хотите", – сказал он.

Бен-Гвир добавил, что готов предоставить свои посреднические услуги: "я не один и не два раза выступал посредником в юридическом мире, и могу сделать это и сейчас".


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