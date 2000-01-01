16.12 12:01 MIGnews.com

Шафир больше не дадут второго места на выборах в Кнессет

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Источники портала ynet в партии Мерец подтвердили, что праймериз в партии накануне выборов в 23-й Кнессет проводится не будут.Мерец вновь проведет переговоры с партией Эхуда Барака о выдвижении на выборы общего списка кандидатов. Будут проведены переговоры с нынешними представителями Барака в “Демократическом списке” - Став Шафир и Яиром Голаном.Чиновник в руководстве Мереца, однако, подчеркнул: Нет уверенности в том, что мы снова позволим Став Шафир занять второе место в списке”.