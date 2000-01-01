Партия "Кахоль Лаван" решила стереть партию "Гешер-Авода" с политической карты страны, приложив для этого все необходимые усилия.
Об этом сообщает авторитетное издание "Аруц Шева".
По данным издания, на стратегическом совещании партии, которое прошло на выходных, было принято решение, что движение возглавит Яир Лапид. Лозунг для предвыборной кампании, звучит так: "Партия "Гешер-Авода" станет "мостом Нетаниягу" к коалиции большинства". Мало того, Лапид уже даже использовал этот посыл в СМИ.
"Авода" во главе с Амиром Перецем и партией Орли Леви-Абукасис, о слиянии которых объявили в июле. Согласно последним опросам, данная партия едва преодолевает избирательный барьер и претендует лишь на четыре-пять мест в Кнессете.
В свою очередь председатель "Кахоль Лаван" Бенни Ганц выразил обеспокоенность возможностью непризнания результатов выборов со стороны премьер-министра Биньямина Нетаниягу и его партии.
"Я призываю президента не допустить проведения третьих выборов подряд в стране, вручить мандат на формирование правительства тому, кто обязуется вернуть его в случае, если ему не удастся сформировать правительство", – резюмировал Ганц.