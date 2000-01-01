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Нетаниягу: мы аннексируем Хеврон и Кирьят-Арбу 16.09 08:06   MIGnews.com

Нетаниягу: мы аннексируем Хеврон и Кирьят-Арбу

Премьер-министр Израиля утром 16 сентября дал интервью радио Галей ЦАХАЛ.

Нетаниягу заявил, что после выборов аннексирует не только Иорданскую долину, но и такие города, как Хеврон и Кирьят-Арба.

Министр транспорта Бецалель Смотрич, представитель партии Ямина, немедленно заявил, что планы Нетаниягу могут оказаться “смертным приговором поселениям”. Смотрич указал на то, что Нетаниягу говорит о суверенитете только над еврейскими поселениями, но ничего не сообщает об окружающих их территориях.

Смотрич сказал: “Я не знаю такого еврейского поселения, которое выживает в окружающем его море Палестины “.


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