16.09 10:02 MIGnews.com

Ханан Мельцер отправит на участки наблюдателей с камерами

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Центральная избирательная комиссия Израиля определила потенциально проблемные участки по всей стране и направит на них специальных наблюдателей с камерами для предотвращения нарушений в день выборов.Об этом сообщила в воскресенье, 15 сентября, общественная телекомпания Кан.Они должны заснять и сообщить о необычных событиях во время голосования или подсчета голосов. Кроме того, глава центральной избирательной комиссии судья Ханан Мельцер запретил группе левых направлять на избирательные участки почти 15 тысяч бедуинов.Нарушения на выборах привлекло внимание общества в преддверии голосования на этой неделе, когда премьер-министр Биньямин Нетаниагу и его партия "Ликуд" неоднократно заявляли о подготовке массовых нарушений в арабских общинах во время голосования в апреле прошлого года, что помешало ему сформировать коалицию.Несмотря на его резкие заявления, силовики после апрельского голосования нашли минимальное количество нарушений. При чем, те подтасовки, которые имели место быть, оказались выгодны именно "Ликуду" Нетаниагу и ультраортодоксальным партиям.Избирком использовал различные критерии для определения проблемных участков. Одним из критериев была аномальная активность избирателей на предыдущих выборах. Доподлинно не известно, сколько наблюдателей привлекут в день голосования и за какими участками они будут следить.По данным ведомства, в наличие имеется около трех тысяч камер наблюдения, однако для развертывания такого количества наблюдателей попросту не хватает персонала. Комитет надеялся привлечь 700 адвокатов. И хотя Ассоциация адвокатов представила список из 1400 человек, почти сразу избирком дисквалифицировал несколько сотен.В свою очередь Нетаниагу активно продвигает законопроект, разрешающий партиям приносить на участки записывающие устройства, но ему не удалось заручиться достаточной поддержкой, чтобы документ прошел предварительное голосование. Правительство продвигало законопроект, несмотря на возражения генпрокурора, а также главы ЦИК и юрисконсульта Кнессета.В ответ на требования "Ликуда" развернуть на участках камеры наблюдения, избирком решил создать собственный независимый наблюдательный орган.