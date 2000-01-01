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Все на выборы: Хульдаи обещает пиво и бесплатные музеи 16.09 07:32   MIGnews.com

Все на выборы: Хульдаи обещает пиво и бесплатные музеи

Мэр Тель-Авива Рон Хульдаи выступил с обращением к жителям города.

Хульдаи обещает разнообразные скидки тем гражданам, которые предъявят свою фотографию на избирательных участках и подтверждение того, что они являются жителями города (приложение к удостоверению личности).

Хульдаи заявил: “Всю свою жизнь я был в центре событий и мне удавалось на них влиять - в армии, в системе образования, и здесь, в муниципалитете.  Но не только там. Я никогда не отказывался от права голоса на выборах. Я слышу ваши жалобы постоянно. Сфера безопасности, несправедливость, дурной общественный транспорт. Сегодня каждый из нас получает шанс подтолкнуть к изменениям. Не рассказывайте мне историй о вашем отчаянии, о лени и безразличия. Только ваш бюллетень может привести к положительным сдвигам, а не стоны “мне не за кого голосовать. Это ваше государство! Докажите, что Тель-Авив-Яффо не сдался и не отказался от демократии! Идите и голосуйте!”

Хульдаи обещает проголосовавшим бесплатный вход в бассейны - Кантри Гимель, Гордон, Хашмонаим, Наве Шарат и Горен Гольдштейн.

Также обещаны бесплатные тематические экскурсии по городу, и свободный вход в музеи : Музей Тель-Авива, Музей Эрец Исраэль, Бейт Ха Тфуцот, Наум Гутман, Музей Рабина, Туристический Центр Старого Яффо.

Жители Тель-Авива смогут бесплатно сходить в кино с Синематеке. Также обещано пиво в барах города по 10 шекелей за кружку.


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